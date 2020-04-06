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Пензенские пожарные за выходные около 100 раз выезжали на тушение травы и мусора

10:04 | 06.04.2020 | Происшествия

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Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. 93 факта возгорания сухой травы и мусора зарегистрировано в Пензенской области за минувшие выходные. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Анна Шупилова.

Пензенские пожарные за выходные около 100 раз выезжали на тушение травы и мусора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, по ее словам, вечером в воскресенье, 5 апреля, сухая трава горела в Каменке.

«Площадь пожара составила 5 га», — уточнила собеседница агентства.

Анна Шупилова напомнила жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, а также об ответственности, которая предусмотрена за их нарушение.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2020 году календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен с 30 марта по 15 октября.

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