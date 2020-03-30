EN
19:01:55 Понедельник, 30 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО В Пензенской области подтверждено 7 случаев коронавируса, все заразившиеся — жители Пензы

Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 30 марта

15:26 | 30.03.2020 | Общество

Печать

Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен с 30 марта по 15 октября. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 30 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Утвержден состав межведомственной рабочей группы по подготовке проектов решений, направленных на борьбу с лесными пожарами, и оценке готовности муниципальных образований Пензенской области к действиям в весенне-летний период 2020 года. Ее возглавил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов.

Документом утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Читайте также

В Пензенской области участились случаи возгорания сухой травы и мусора

Помимо этого, в нем перечислены садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы; объекты, организующие детский оздоровительный отдых; прочие объекты экономики и энергетики, граничащие с лесными участками на территории Пензенской области.

Минлесхозу региона совместно с другими ведомствами поручено организовать проведение смотров, учений и тренировок по проверке готовности сил и средств к выполнению задач по предупреждению и ликвидации природных пожаров.

Главному управлению МЧС России по Пензенской области рекомендовано проводить комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности.

Новости партнеров
Читайте также
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Пензенской области продолжает снижаться — министр Пензенские аграрии приступили к севу яровых культур
В Пензе организована проверка по факту мошенничества на 2 млн. рублей В Пензенской области участились случаи возгорания сухой травы и мусора
МТС открыла бесплатный доступ к облачному сервису для бизнеса Под Пензой спасли двоих подростков на плоту
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.