Пожароопасный сезон объявлен в Пензенской области с 30 марта Общество

Пенза, 30 марта 2020. PenzaNews. Календарный период прохождения пожароопасного сезона на территории Пензенской области определен с 30 марта по 15 октября. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Иван Белозерцев.

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Утвержден состав межведомственной рабочей группы по подготовке проектов решений, направленных на борьбу с лесными пожарами, и оценке готовности муниципальных образований Пензенской области к действиям в весенне-летний период 2020 года. Ее возглавил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов.

Документом утвержден перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

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Помимо этого, в нем перечислены садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы; объекты, организующие детский оздоровительный отдых; прочие объекты экономики и энергетики, граничащие с лесными участками на территории Пензенской области.

Минлесхозу региона совместно с другими ведомствами поручено организовать проведение смотров, учений и тренировок по проверке готовности сил и средств к выполнению задач по предупреждению и ликвидации природных пожаров.

Главному управлению МЧС России по Пензенской области рекомендовано проводить комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности.