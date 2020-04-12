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Силы МЧС брошены на ликвидацию последствий непогоды в Пензенской области

14:51 | 12.04.2020 | Происшествия

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Пенза, 12 апреля 2020. PenzaNews. Пожарно-спасательные подразделения Пензенской области задействованы в ликвидации последствий снегопада и сильного порывистого ветра, обрушившихся на регион. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов.

Силы МЧС брошены на ликвидацию последствий непогоды в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Было повалено огромное количество деревьев, которые перекрыли улицы», — сказал он, комментируя сложившуюся обстановку.

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По словам Сергея Козлова, сотрудники МЧС занимаются расчисткой дорог и тротуаров, а также оказывают другую необходимую помощь в рамках деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС).

«В боевую готовность приведена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Пензенской области в количестве 70 человек и восьми единиц техники, которые в городе [Пензе] занимаются ликвидацией последствий [непогоды]», — пояснил он.

Генерал-майор внутренней службы добавил, что представители ведомства также работают в шести районах Пензенской области, пострадавших от разгула стихии.

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