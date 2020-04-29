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По факту трагического ДТП под Пензой организована проверка

12:02 | 29.04.2020 | Происшествия

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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-2108» в Городищенском районе Пензенской области, в результате которого погиб мужчина 1964 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

По факту трагического ДТП под Пензой организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 28 апреля в 10.30 на 3 км автодороги «Подъезд к городу Кузнецк-12» водитель автомобиля «ВАЗ-2108» – мужчина 1964 года рождения допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что водитель скончался на месте происшествия, пассажиру 1984 года рождения госпитализация не потребовалась.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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