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По факту гибели двоих человек при пожаре в Каменском районе организована проверка

17:52 | 04.05.2020 | Происшествия

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Пенза, 4 мая 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двоих человек — женщины 1971 года рождения и мужчины 1967 года рождения — в результате пожара в Каменском района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту гибели двоих человек при пожаре в Каменском районе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь с 3 на 4 мая 2020 года в подразделение МЧС поступила информация о возгорании дома по улице Верхний порядок в селе Кургановка Каменского района. После ликвидации пожара в жилой части дома были найдены тела погибших. При первоначальном осмотре каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что, по предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала Татьяна Махницкая.

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