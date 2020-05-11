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По факту гибели двух женщин при пожаре под Пензой организована проверка

12:28 | 11.05.2020 | Происшествия

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Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух женщин 1950 и 1978 годов рождения в результате пожара в частном жилом деревянном доме на улице Ера в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту гибели двух женщин при пожаре под Пензой организована проверка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по предварительным данным, проживающий в этом же доме мужчина 1973 года рождения в момент возникновения пожара спал в гараже.

«Проснувшись, он попытался вытащить из дома сожительницу 1978 года рождения, но из-за открытого пламени и сильного задымления не смог этого сделать», — пояснила Татьяна Махницкая.

Причина пожара и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

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