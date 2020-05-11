По факту гибели двух женщин при пожаре под Пензой организована проверка Происшествия

Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух женщин 1950 и 1978 годов рождения в результате пожара в частном жилом деревянном доме на улице Ера в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по предварительным данным, проживающий в этом же доме мужчина 1973 года рождения в момент возникновения пожара спал в гараже.

«Проснувшись, он попытался вытащить из дома сожительницу 1978 года рождения, но из-за открытого пламени и сильного задымления не смог этого сделать», — пояснила Татьяна Махницкая.

Причина пожара и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.