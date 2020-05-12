В Пензенской области в ДТП на трассе погибли два человека Происшествия

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в ночь на вторник, 12 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в 2.00 на федеральной трассе М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Renault Symbol» под управлением мужчины 2001 года рождения и автомашины «Mercedes-Benz» с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1982 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Symbol» и пассажирка 2000 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.

Обстоятельства случившегося выясняются.