EN
18:04:32 Вторник, 12 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 837 случаев заражения коронавирусом, 440 человек выздоровели, 10 пациентов умерли

В Пензенской области в ДТП на трассе погибли два человека

09:47 | 12.05.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области в ночь на вторник, 12 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Пензенской области в ДТП на трассе погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 2.00 на федеральной трассе М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «Renault Symbol» под управлением мужчины 2001 года рождения и автомашины «Mercedes-Benz» с полуприцепом, за рулем которого находился водитель 1982 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Symbol» и пассажирка 2000 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по данному факту организована проверка.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Потерявшим работу из-за коронавируса пензенцам назначены выплаты на детей Пензенские семьи с детьми, имеющие право на маткапитал, начали получать новую выплату
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у двоих детей В Минздраве соболезнуют родным врача пензенской районной больницы Виктора Будневского
На проспекте Строителей в Пензе не поделили дорогу грузовик и легковушка Оксана Чижова предостерегла пензенцев от самолечения при симптомах ОРВИ
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама