Стали известны результаты проверки по факту падения ребенка с балкона дома в Заре Происшествия

Пенза, 9 июня 2020. PenzaNews. Работники прокуратуры выявили нарушения в действиях сотрудников полиции и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района Пензы в ходе проверки, организованной по факту произошедшего 10 мая падения двухлетнего ребенка с балкона на пятом этаже одного из домов на улице Новоселов в Заре.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, до 2019 года семья жила в Нижнеломовском районе.

«Установлено, что после переезда матери с ребенком в Пензу сотрудники полиции длительное время не проводили профилактический обход их нового места жительства, где к женщине и ее новому супругу имелись нарекания. В связи с этим учреждения системы профилактики не обладали информацией о состоянии взаимоотношений в семье», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что непринятие мер, направленных на раннее выявление семейного неблагополучия, не позволило предупредить возникновение ситуации, представляющей угрозу для жизни и здоровья ребенка.

«Для устранения выявленных нарушений прокурор Октябрьского района Пензы внес представление начальнику отдела полиции №3», — пояснила Светлана Артамонова.

По ее словам, в районную комиссию по делам несовершеннолетних направлено обобщенное представление прокурора, в котором обращено внимание на отсутствие должного взаимодействия и контроля за условиями жизни малолетнего.

«Кроме того, на контроле прокуратуры Октябрьского района Пензы находится ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — добавила старший помощник прокурора.

Она уточнила, что прокуратура следит за судьбой мальчика, который в настоящее время идет на поправку.