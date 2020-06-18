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Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии с участием машины, принадлежащей жителю Пензы

09:30 | 18.06.2020 | Происшествия

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Саранск, 18 июня 2020. PenzaNews. Шесть человек, по предварительным данным, погибли в результате ДТП с участием двух автомобилей «Lada Granta», владелец одного из которых зарегистрирован в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии с участием машины, принадлежащей жителю Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«18 июня около 2.00 на улице Ленина в поселке Николаевка городского округа Саранск произошло лобовое столкновение двух автомобилей «Lada Granta», после чего оба транспортных средства загорелись», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что одна из машин принадлежала службе такси: за рулем находился мужчина 1983 года рождения, в салоне — две пассажирки.

«Предварительно установлена личность одной из них — жительницы Рузаевки 1982 года рождения», — пояснили в МВД по Республике Мордовия.

В пресс-службе отметили, что личности водителя второго автомобиля, оформленного на пензенца, и двоих пассажиров в настоящее время устанавливаются.

«При осмотре в багажнике машины обнаружены строительные инструменты: газорезка, перфоратор, электрогенератор», — уточнили в министерстве.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначен ряд экспертиз, в том числе для установления скорости автомобилей в момент столкновения и причин их возгорания.

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