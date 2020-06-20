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В Кузнецке подросток получил черепно-мозговую травму при падении с моста на рельсы

09:44 | 20.06.2020 | Происшествия

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Кузнецк, 20 июня 2020. PenzaNews. 15-летний юноша получил черепно-мозговую травму в результате падения с пешеходного моста, проходящего над железнодорожными путями в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке подросток получил черепно-мозговую травму при падении с моста на рельсы

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, инцидент произошел вечером 18 июня.

По ее словам, по факту случившегося организована доследственная проверка.

«По предварительным данным, облокотившись на перила, молодой человек упал на рельсы, получив черепно-мозговую травму. Помощь ему оказал случайный прохожий. Впоследствии несовершеннолетний объяснил произошедшее внезапным ухудшением самочувствия», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что подросток госпитализирован в кузнецкую межрайонную детскую больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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