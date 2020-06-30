В Пензе организована проверка по факту гибели подростка, утонувшего в Суре Происшествия

Пенза, 30 июня 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 16-летнего подростка, утонувшего в реке Суре неподалеку от острова Пески в Пензе.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, сигнал о происшествии поступил в правоохранительные органы в минувшую субботу, 27 июня, в 16.40.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 16-летний подросток купался со своим старшим несовершеннолетним братом без присмотра взрослых. Доплыв примерно до середины реки, он стал тонуть. Старший брат попытался помочь, но спасти юношу не удалось», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что примерно спустя два часа поисков водолазы пензенского пожарно-спасательного центра обнаружили тело подростка в реке.

«Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели подростка, причин и условий, способствовавших произошедшему», — пояснила Татьяна Махницкая.