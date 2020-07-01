На трассе под Пензой при столкновении двух машин погибла молодая женщина Происшествия

Пенза, 1 июля 2020. PenzaNews. Женщина 1999 года рождения погибла в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ-2110» и фургона «Peugeot» на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в ночь на среду, 1 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что в 1.30 на 604 км автодороги М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2110» под управлением мужчины 1997 года рождения и «Peugeot», за рулем которого находился водитель 1979 года рождения. В результате происшествия пассажирка «ВАЗа» от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что еще одна пассажирка отечественной машины 1999 года рождения была госпитализирована, а водителю «Peugeot» медицинская помощь оказана на месте происшествия.

«По данному факту проводится проверка», — отметили в отделе пропаганды.