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Обнаружено тело пропавшего жителя Каменки

10:40 | 13.07.2020 | Происшествия

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Каменка, 13 июля 2020. PenzaNews. Житель города Каменки Пензенской области 1972 года рождения, пропавший несколько дней назад, обнаружен мертвым. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Обнаружено тело пропавшего жителя Каменки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 6 июля на пруду в селе Максимовка Каменского района Пензенской области утонул 47-летний житель Каменки. Его тело на водной глади было обнаружено утром 11 июля местной жительницей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ходе первоначального осмотра каких-либо телесных повреждений, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти, не замечено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснили в управлении.

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