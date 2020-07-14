В Заречном оставленный без присмотра ребенок выпал из окна на пятом этаже Происшествия

Заречный, 14 июля 2020. PenzaNews. Мальчик 2017 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на 5 этаже одного из домов на улице Ленина в Заречном Пензенской области, пока его мать находилась в другой комнате. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«Малолетний госпитализирован в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы его жизни не имеется», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту инцидента, произошедшего днем в минувший понедельник, 13 июля, организована проверка.

«Следователем проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — пояснили в СУ СКР.