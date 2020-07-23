Местонахождение пропавшего без вести жителя Верхнего Ломова пока не установлено — УМВД Происшествия

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Местонахождение пропавшего без вести жителя села Верхний Ломов Пензенской области Виктора Чепурнова 1963 года рождения пока не установлено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Рано утром 20 июля он ушел из дома по месту жительства. [...] Имел намерение направиться в село Новый Шуструй Нижнеломовского района», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что последний раз очевидцы видели мужчину 20 июля около 7.00, когда тот сидел на обочине автодороги «Нижний Ломов — Пачелма» в районе Верхнего Ломова.

«Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения, волосы на голове отсутствуют. Был одет в синюю женскую куртку: верхняя часть — ярко-синяя, нижняя — темно-синяя, черные брюки, на ногах — черные сандалии, в руках — палочка для ходьбы. Дезориентирован», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве призвали всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, сообщить имеющиеся сведения в полицию.