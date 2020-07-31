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Мотоциклист погиб под колесами поезда «Пенза — Нижневартовск»

09:15 | 31.07.2020 | Происшествия

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Пенза, 31 июля 2020. PenzaNews. Мотоциклист погиб под колесами поезда «Пенза — Нижневартовск» на станции Миасс в Челябинской области.

Мотоциклист погиб под колесами поезда «Пенза — Нижневартовск». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«30 июля в 15.46 по местному времени на станции Миасс водитель мотоцикла грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожные пути вне установленного переезда перед приближающимся пассажирским поездом №102 «Пенза — Нижневартовск». Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

В УЮЖД добавили, что никто из пассажиров поезда за медицинской помощью не обращался.

«На время устранения последствий ДТП задержка пассажирского поезда №102 составила 16 минут», — уточнили в пресс-службе.

По информации МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа», мотоциклом управлял несовершеннолетний 2007 года рождения, который следовал вдоль железнодорожных путей и сразу за проехавшим в попутном направлении составом повернул налево, не заметив второй состав, двигавшийся навстречу.

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