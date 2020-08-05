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Жителя Заречного убило ударом тока при установке духовки

09:21 | 05.08.2020 | Происшествия

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Заречный, 5 августа 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели жителя Заречного Пензенской области 1968 года рождения от удара током в собственной квартире. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Жителя Заречного убило ударом тока при установке духовки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 2 августа 51-летний мужчина устанавливал в своей квартире на проспекте Мира в Заречном духовой шкаф. В ходе подключения техники к розетке, которую он также самостоятельно монтировал, мужчину ударило током. Его супруга, находившаяся в момент произошедшего в квартире, незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь. Прибывшие медработники провели реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что следователь продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СУ СКР.

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