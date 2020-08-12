В Спасском районе при столкновении «ВАЗа» с грузовиком погиб мужчина Происшествия

Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Проверка организована в Спасском районе Пензенской области по факту столкновения грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля «ВАЗ-2110», в результате которого погиб молодой мужчина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 11 августа в 18.30 на автодороге «Спасск — Абашево» произошло столкновение автомобиля «КамАЗ-45143» в составе с прицепом «СЗАП» под управлением мужчины 1973 года рождения и автомашины «ВАЗ-2110», за рулем которой находился мужчина 1995 года рождения. В результате происшествия водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-июле 2020 года на дорогах Пензенской области произошло 864 ДТП, в результате которых 91 человек погиб, еще 1 тыс. 194 — получили травмы различной степени тяжести.