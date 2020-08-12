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В Вадинском районе выясняют обстоятельства гибели пешехода

12:34 | 12.08.2020 | Происшествия

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Пенза, 12 августа 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту ДТП в Вадинском районе Пензенской области, в результате которого погибла женщина-пешеход. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Вадинском районе выясняют обстоятельства гибели пешехода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 11 августа в 21.25 на автодороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем «УАЗ-220695», допустил наезд на пешехода – женщину 1958 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что от полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-июле 2020 года на дорогах Пензенской области произошло 864 ДТП, в результате которых 91 человек погиб, еще 1 тыс. 194 — получили травмы различной степени тяжести.

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