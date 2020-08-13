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ДТП в Пензенской области унесло жизни двоих человек

09:45 | 13.08.2020 | Происшествия

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Пенза, 13 августа 2020. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП в Кузнецком районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

ДТП в Пензенской области унесло жизни двоих человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в среду, 12 августа, в 23.50 на федеральной трассе М5 «Урал» произошло столкновение автомобиля «DAF-FT XF» в составе с полуприцепом-цистерной «Spitzer» под управлением водителя 1986 года рождения и автомашины «Volvo FL6», за рулем которой находился мужчина 1976 года рождения. В результате происшествия водитель «Volvo» от полученных травм скончался на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что мужчина, управлявший грузовиком «DAF» умер в больнице.

По факту аварии организована проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе-июле 2020 года на дорогах Пензенской области произошло 864 ДТП, в результате которых 91 человек погиб, еще 1 тыс. 194 получили травмы различной степени тяжести.

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