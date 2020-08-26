В Пензенской области организована проверка по факту гибели водителя иномарки Происшествия

Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели водителя автомобиля «Chevrolet Lacetti» в Наровчатском районе Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 25 августа в 2.00 на автодороге «Нижний Ломов — Наровчат — граница Пензенской области» водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» – мужчина 1990 года рождения допустил наезд на бетонное ограждение моста», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что водитель иномарки от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

«Пассажир 1986 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован», — сказали в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего выясняются.