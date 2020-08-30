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Доследственная проверка организована после взрыва газа в жилом доме в Засечном

18:18 | 30.08.2020 | Происшествия

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Пенза, 30 августа 2020. PenzaNews. Доследственная проверка организована после взрыва газа в жилом доме на улице Семейной в селе Засечном Пензенской области, в результате которого пострадал один человек.

Доследственная проверка организована после взрыва газа в жилом доме в Засечном

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пензенской области

«30 августа 2020 года в зареченский межрайонный следственный отдел СУ СК по Пензенской области поступило сообщение о хлопке бытового газа в одной из квартир жилого дома по улице Семейной в селе Засечном Пензенского района, расположенной на втором этаже. В результате происшествия пострадал хозяин квартиры – мужчина 1990 года рождения. В настоящее время он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по информации пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области в 15.45 воскресенья, 30 августа, в ведомство поступил сигнал о хлопке газового баллона, в результате которого в квартире дома №10 на улице Семейной в Засечном выбило окна.

Сразу после случившегося из многоквартирного дома были эвакуированы 20 человек.

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