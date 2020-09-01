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В Пензе по факту ДТП с автобусом начата доследственная проверка

09:30 | 01.09.2020 | Происшествия

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Пенза, 1 сентября 2020. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области организовал проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по факту ДТП с участием автобуса на улице Калинина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе по факту ДТП с автобусом начата доследственная проверка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Будут установлены обстоятельства произошедшего, вред здоровью, причиненный пострадавшим, исследовано техническое состояние транспортного средства», — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что 31 августа водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и допустил наезд транспортного средства на световую опору.

«Водитель автобуса, пять женщин и 14-летняя девочка, пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия, были доставлены в медицинское учреждение», — добавила Татьяна Махницкая.

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