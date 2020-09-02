Под Пензой рыбак задел ЛЭП удочкой и погиб Происшествия

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Рыбак погиб от удара током вблизи села Алферьевка Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 1 сентября 60-летний житель Пензы вместе с родственниками находился на рыбалке на пруду в Пензенском районе, не доезжая села Алферьевка. По предварительным данным, при передвижении около водоема мужчина коснулся удочкой линии электропередач, расположенной на высоте более 6 метров, в результате чего получил удар током. Пострадавший скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.