Под Пензой начата проверка по факту гибели двоих человек в ДТП Происшествия

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту гибели двоих человек в результате ДТП с участием автомобилей «Kia Sportage» и «Hyundai Solaris» в Бессоновском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 1 сентября в 19.55 на автодороге «Пенза — Лунино» произошло столкновение автомобиля «Kia Sportage» под управлением водителя 1983 года рождения и автомашины «Hyundai Solaris», за рулем которой находился мужчина 1977 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель автомобиля «Hyundai» и пассажир 1997 года рождения скончались на месте аварии, еще один пассажир – мужчина 1995 года рождения, а также водитель «Kia Sportage» были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.