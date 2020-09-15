В Пензенской области за восемь месяцев в ДТП погибли более 120 человек Происшествия

Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. 121 человек погиб, еще 1 тыс. 407 получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Пензенской области в январе-августе 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Госавтоинспекции.

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Всего за указанный период в регионе зарегистрировано 1 тыс. 24 дорожно-транспортных происшествия.

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Согласно представленным сведениям, по итогам восьми месяцев текущего года число ДТП уменьшилось на 10,6%, количество погибших — на 3,2%, раненных — на 10,2%.

В августе 2020 года в Пензенской области произошло 155 ДТП, что на 11,9% меньше, чем за аналогичный месяц 2019-го.

В результате дорожных аварий за последний месяц лета погибли 28 человек, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года. Травмы различной степени тяжести получили 203 человека — на 14,3% меньше, чем в августе 2019-го.