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Открытое горение на месте пожара в Кондоле ликвидировано

16:53 | 06.10.2020 | Происшествия

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Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Открытое горение на месте пожара на улице Волкова в селе Кондоль Пензенской области ликвидировано в 16.30. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по региону.

Открытое горение на месте пожара в Кондоле ликвидировано

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«По уточненной информации, площадь пожара составила 600 кв. метров», — добавляется в тексте.

В нем отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», во вторник, 6 октября, около 13.00 в МЧС поступила информация о пожаре на улице Волкова в селе Кондоль Пензенской области. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит здание пилорамы. Первоначально площадь пожара оценивалась в 400 кв. метров, имелась угроза распространения огня.

Впоследствии в пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что горят складское и производственное помещения, в которых находятся опилки и материалы деревообработки; при этом общая площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров. Он был локализован в 15.02.

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