Появилось видео с места пожара в пензенском ресторане «Засека»

В 2008 году стартовало строительство нового зала. Современный ресторан «Засека» включал в себя двухуровневый зал с танцплощадкой на 120 мест и каминный зал на 40 мест, крытую летнюю террасу на 60 мест, бар «Мельница» с открытой танцплощадкой на 60 мест, банкетную беседку на 20 мест и две закрытые беседки на 8–10 мест.
К работе над обликом ресторана были привлечены пензенские мастера — резчики по дереву, которые оформили стены, мебель и элементы декора в старорусском стиле, соорудили на территории зала две водяные мельницы, украсили потолок люстрами-ладьями.
При строительстве и отделке нового помещения были использованы преимущественно натуральные материалы: сруб выполнен из массива лиственницы, элементы декора — из дуба.
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