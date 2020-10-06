Появилось видео с места пожара в пензенском ресторане «Засека» Происшествия

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Огонь уничтожает одну из достопримечательностей Пензы — здание ресторана «Засека», славившегося уютной атмосферой и неизменно хорошей кухней.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На кадрах, снятых корреспондентом ИА «PenzaNews» на месте пожара, видно, что здание полностью объято огнем, крыша рухнула.

Пожарные подразделения, которые работают по повышенному номеру вызова, предпринимают все необходимые меры, чтобы локализовать пожар.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Согласно информации, размещенной на сайте ресторана «Засека», его история начинается с 1977 года. Первоначально это было кафе. Впоследствии оно стало рестораном, в нем было около 60 посадочных мест.

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В 2008 году стартовало строительство нового зала. Современный ресторан «Засека» включал в себя двухуровневый зал с танцплощадкой на 120 мест и каминный зал на 40 мест, крытую летнюю террасу на 60 мест, бар «Мельница» с открытой танцплощадкой на 60 мест, банкетную беседку на 20 мест и две закрытые беседки на 8–10 мест.

К работе над обликом ресторана были привлечены пензенские мастера — резчики по дереву, которые оформили стены, мебель и элементы декора в старорусском стиле, соорудили на территории зала две водяные мельницы, украсили потолок люстрами-ладьями.

При строительстве и отделке нового помещения были использованы преимущественно натуральные материалы: сруб выполнен из массива лиственницы, элементы декора — из дуба.