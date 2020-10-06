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ФОТОРЕПОРТАЖ Пожар в ресторане «Засека». Пенза, 6 октября 2020 г.

Пожар в пензенском ресторане «Засека» локализован — МЧС

21:15 | 06.10.2020 | Происшествия

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Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Пожар в ресторане «Засека» в Пензе локализован. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области.

Пожар в пензенском ресторане «Засека» локализован — МЧС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Площадь пожара составила 600 кв. метров», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в результате происшествия никто не пострадал.

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Появилось видео с места пожара в пензенском ресторане «Засека»

«Для ликвидации последствий пожара привлечены силы и средства ГУ МЧС России по Пензенской области: 54 человека и 17 единиц техники», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сигнал о пожаре в ресторане «Засека» в Пензе поступил в МЧС в 19.40.

Вскоре появилась информация о том, что ресторан горит открытым огнем по всей площади.

Позднее было опубликовано видео с места пожара. На кадрах запечатлено, как огонь уничтожает «Засеку», являвшуюся одной из достопримечательностей Пензы.

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