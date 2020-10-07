При пожаре в Пензе погибли два человека
Печать
Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Два человека погибли в результате пожара, произошедшего в жилом доме площадью 200 кв. метров на улице Казанской в Пензе вечером в минувший вторник, 6 октября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Сгорела квартира №4 общей площадью 50 кв. метров. Выгорело внутри трех квартир на площади 75 кв. метров», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что при тушении были эвакуированы 11 человек, спасен один.
«Погибли двое: мужчина 1957 года рождения, личность второго устанавливается», — уточнили в ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, что к тушению пожара привлекались семь единиц техники и 28 человек личного состава.
Причина и обстоятельства случившегося выясняются.