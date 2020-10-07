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ФОТОРЕПОРТАЖ Ресторан «Засека» после пожара. Пенза, 7 октября 2020 г.

При пожаре в Пензе погибли два человека

09:19 | 07.10.2020 | Происшествия

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Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Два человека погибли в результате пожара, произошедшего в жилом доме площадью 200 кв. метров на улице Казанской в Пензе вечером в минувший вторник, 6 октября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области.

При пожаре в Пензе погибли два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сгорела квартира №4 общей площадью 50 кв. метров. Выгорело внутри трех квартир на площади 75 кв. метров», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что при тушении были эвакуированы 11 человек, спасен один.

«Погибли двое: мужчина 1957 года рождения, личность второго устанавливается», — уточнили в ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что к тушению пожара привлекались семь единиц техники и 28 человек личного состава.

Причина и обстоятельства случившегося выясняются.

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