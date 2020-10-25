Личность водителя, насмерть сбившего пешехода в Сердобске, установлена — ГИБДД Происшествия

Сердобск, 25 октября 2020. PenzaNews. Личность водителя, который рано утром в воскресенье, 25 октября, насмерть сбил пешехода в Сердобске Пензенской области и скрылся с места ДТП, установлена. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, 25 октября в 6.00 в дежурную часть поступила информация о том, что напротив дома №162 на улице Максима Горького в Сердобске неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, предположительно, иномаркой красного цвета, допустил наезд на пешехода. Прибыв на место происшествия, сотрудниками полиции был обнаружен мужчина 1958 года рождения, который не подавал признаков жизни», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

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«В ходе выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия были установлены марка и государственный регистрационный знак транспортного средства, причастного к ДТП», — отметили в управлении ГИБДД.

В отделе пропаганды уточнили, что в 9.00 машина была обнаружена; как выяснилось, в момент аварии автомобилем управлял житель Сердобска 1992 года рождения.

«Информация, размещенная в интернете, о том, что сотрудники полиции причастны к дорожно-транспортному происшествию со смертельным исходом в Сердобске, не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что пользователь, разместивший ее в мессенджерах и соцсетях, будет привлечен к предусмотренной законом ответственности.