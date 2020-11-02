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В Городище при пожаре в доме многодетной семьи пострадал подросток

11:12 | 02.11.2020 | Происшествия

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Городище, 2 ноября 2020. PenzaNews. Подросток 2006 года рождения пострадал в результате произошедшего в ночь на 2 ноября пожара в деревянном доме на улице Фабричной в Городище Пензенской области, где жила многодетная семья. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В Городище при пожаре в доме многодетной семьи пострадал подросток. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее в ходе профилактического мероприятия в данном домовладении был установлен пожарный извещатель. Услышав его сигнал, многодетная семья выбежала из горящего помещения», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что деревянный дом выгорел изнутри, также огонь уничтожил кровлю.

«На месте работали 11 человек личного состава и четыре единицы техники», — сказали в ГУ МЧС.

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