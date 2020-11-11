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В Пензе пресечена попытка доставки сотовых телефонов в ИК-4

09:26 | 11.11.2020 | Происшествия

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Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Сотрудники оперативного отдела пензенской исправительной колонии №4 пресекли попытку доставки на территорию учреждения восьми сотовых телефонов и комплектующих к ним. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В Пензе пресечена попытка доставки сотовых телефонов в ИК-4

Фото: пресс-служба УФСИН России по Пензенской области

«Совместно с резервной группой караула ими задержаны трое жителей Пензы, причастных к организации доставки. Один из них — молодой человек 1996 года рождения — осуществил переброс через основное ограждение внутренней запретной зоны свертка, обмотанного плотным скотчем коричневого цвета. Впоследствии он пояснил, что об этой услуге его попросил неизвестный гражданин, который пообещал материальное вознаграждение», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен организатор доставки запрещенных предметов в колонию, им оказался осужденный 1981 года рождения, отбывающий в ИК-4 наказание в виде 11 лет лишения свободы за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

«В отношении осужденного приняты меры дисциплинарного воздействия в виде водворения в штрафной изолятор. На жителей Пензы, пытавшихся доставить на территорию учреждения запрещенные предметы, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ», — уточнили в УФСИН.

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