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Водитель «Infiniti» заключен под стражу после смертельного ДТП на проспекте Победы в Пензе

09:40 | 16.11.2020 | Происшествия

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Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который утром 11 ноября, будучи в состоянии опьянения и не имея водительского удостоверения соответствующей категории, совершил на автомобиле «Infiniti G35 Premium» ДТП на проспекте Победы, в результате чего один человек погиб и несколько автомашин получили механические повреждения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель суда.

Водитель «Infiniti» заключен под стражу после смертельного ДТП на проспекте Победы в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, по месту регистрации и прохождения воинской службы обвиняемый характеризуется положительно, собственного жилья в Пензе не имеет, ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«Суд обсуждал вопрос о возможности избрания ему более мягкой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, однако в настоящее время оснований для этого не усмотрел», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что водитель заключен под стражу на два месяца — по 10 января 2021 года.

Представитель суда добавил, что, как предварительно установлено в ходе следствия, в 7.55 мужчина не справился с управлением и выехал на территорию, прилегающую к зданию №99 на проспекте Победы, где сбил пешехода, затем допустил наезд на припаркованный автомобиль «Lada Priora», после чего отделившиеся детали транспортных средств повредили следовавший по дороге «MAN», а иномарка продолжила движение и столкнулась с «Renault Sandero».

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