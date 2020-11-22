EN
04:18:53 Понедельник, 23 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прокуратура начала проверку по факту происшествия на реке, где погиб ребенок

10:30 | 22.11.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 22 ноября 2020. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы начала проверку по факту происшествия на реке Пензятке, где двое детей провалились под лед, в результате чего один ребенок погиб. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензе прокуратура начала проверку по факту происшествия на реке, где погиб ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителей пострадавших детей. Кроме того, прокуратура оценит работу уполномоченных органов по обеспечению безопасности пребывания людей на водных объектах», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

«На контроле органов прокуратуры области также находится расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 ноября двое детей — девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения — во время прогулки провалились под лед на реке вблизи Пограничного проезда в микрорайоне Терновка города Пензы.

Девочку спас сосед семьи. Мальчик утонул, его тело впоследствии извлекли из воды спасатели.

В отношении должностных лиц органов местного самоуправления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 43 детей Пенсионерка из Пензы, заказавшая платья из Италии, получила на почте халат
Александр Удалов скончался на 60-м году жизни В Пензенской области за сутки подтвержден 161 случай заражения коронавирусом
При пожаре в доме на улице Сухумской в Пензе пострадали два человека Выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет в онлайн-формате
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама