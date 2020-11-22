В Пензе прокуратура начала проверку по факту происшествия на реке, где погиб ребенок Происшествия

Пенза, 22 ноября 2020. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы начала проверку по факту происшествия на реке Пензятке, где двое детей провалились под лед, в результате чего один ребенок погиб. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителей пострадавших детей. Кроме того, прокуратура оценит работу уполномоченных органов по обеспечению безопасности пребывания людей на водных объектах», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

«На контроле органов прокуратуры области также находится расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 ноября двое детей — девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения — во время прогулки провалились под лед на реке вблизи Пограничного проезда в микрорайоне Терновка города Пензы.

Девочку спас сосед семьи. Мальчик утонул, его тело впоследствии извлекли из воды спасатели.

В отношении должностных лиц органов местного самоуправления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность».