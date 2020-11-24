EN
17:38:35 Вторник, 24 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Установлена личность женщины, погибшей в ДТП под Кузнецком

16:57 | 24.11.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Личность пассажирки легкового автомобиля «Renault Logan», погибшей в результате ДТП с участием большегруза в Кузнецком районе Пензенской области 24 ноября, установлена.

Установлена личность женщины, погибшей в ДТП под Кузнецком

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, ею оказалась женщина 1958 года рождения.

«По предварительным данным, в 9.40 на 722 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение «Renault Logan» под управлением мужчины 1956 года рождения и большегруза «Renault», за рулем которого находился водитель 1970 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля «Renault Logan» – женщина 1958 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

По информации управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, для извлечения тел погибших из легковой машины потребовалась помощь спасателей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс» перешло около 1 тыс. 640 домов Белозерцев потребовал решить вопрос с парковками у больниц в Пензе в 2021–2022 годах
Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при продаже гаража В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 22 детей
В Пензе у поликлиники на улице Гагарина планируется обустроить новые парковочные места В Пензенской области в результате ДТП на трассе погибли два человека
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама