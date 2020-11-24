Установлена личность женщины, погибшей в ДТП под Кузнецком Происшествия

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. Личность пассажирки легкового автомобиля «Renault Logan», погибшей в результате ДТП с участием большегруза в Кузнецком районе Пензенской области 24 ноября, установлена.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону, ею оказалась женщина 1958 года рождения.

«По предварительным данным, в 9.40 на 722 км федеральной трассы М5 «Урал» произошло столкновение «Renault Logan» под управлением мужчины 1956 года рождения и большегруза «Renault», за рулем которого находился водитель 1970 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля «Renault Logan» – женщина 1958 года рождения от полученных травм скончались на месте ДТП», — сказали в Госавтоинспекции.

По информации управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, для извлечения тел погибших из легковой машины потребовалась помощь спасателей.