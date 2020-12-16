Пожар произошел на спичечной фабрике «Победа» в Верхнем Ломове Происшествия

Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. Пожар произошел на территории ООО «Спичечная фабрика «Победа» в селе Верхний Ломов Пензенской области в ночь на среду, 16 декабря.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону, сигнал о происшествии поступил в 1.06.

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«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание в коробкоклейном цехе на площади 700 кв. метров», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в 5.03 пожар был локализован.

По словам начальника пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анны Шупиловой, в результате происшествия никто не пострадал.

«На месте работают 11 единиц техники и 42 человека личного состава. Причина пожара устанавливается. Проводится проверка», — сказала она журналистам.