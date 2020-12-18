EN
20:00:49 Пятница, 18 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Под Пензой в результате ДТП погиб велосипедист

12:50 | 18.12.2020 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Велосипедист погиб в результате ДТП в Пензенском районе Пензенской области в пятницу, 18 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

Под Пензой в результате ДТП погиб велосипедист. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, в 6.45 на 4 км автодороги «Нижний Новгород — Саратов — Ардым — Ленино» водитель автомобиля «Chevrolet Niva» – мужчина 1953 года рождения допустил наезд на велосипедиста 1974 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в отделе пропаганды.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за 11 месяцев 2020 года на территории Пензенской области произошло 1 тыс. 494 ДТП, в результате которых 194 человека погибли, еще 1 тыс. 998 получили травмы различной степени тяжести.

Новости партнеров
Читайте также
Хуснуллин и Белозерцев обсудили вопросы дорожного и жилищного строительства Полиция начала проверку по факту изготовления спиртосодержащей жидкости в гаражах в Пензе
В ДТП с участием четырех машин на трассе в черте Пензы пострадал мужчина В Пензе больница №6 приобрела нейроэндоскопическую стойку стоимостью более 16 млн. рублей
Белозерцев проинформировал Хуснуллина о работе по решению проблемы обманутых дольщиков В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 10 детей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама