Под Пензой в результате ДТП погиб велосипедист Происшествия

Пенза, 18 декабря 2020. PenzaNews. Велосипедист погиб в результате ДТП в Пензенском районе Пензенской области в пятницу, 18 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«По предварительным данным, в 6.45 на 4 км автодороги «Нижний Новгород — Саратов — Ардым — Ленино» водитель автомобиля «Chevrolet Niva» – мужчина 1953 года рождения допустил наезд на велосипедиста 1974 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что по данному факту проводится проверка.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в отделе пропаганды.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», за 11 месяцев 2020 года на территории Пензенской области произошло 1 тыс. 494 ДТП, в результате которых 194 человека погибли, еще 1 тыс. 998 получили травмы различной степени тяжести.