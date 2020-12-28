На дорогах Пензенской области в выходные погибли пять человек, в том числе ребенок Происшествия

Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате ДТП, произошедших в Пензенской области в минувшие выходные. Такие данные размещены на сайте Госавтоинспекции.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации УГИБДД УМВД России по региону, все трагические аварии случились в субботу, 26 декабря.

На 557 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе при столкновении автомашин «ВАЗ-21102» и «КамАЗ М1840» смертельные травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля — мужчины 2000 и 2001 годов рождения.

Читайте также

В Пензенской области за 11 месяцев в ДТП погибли 194 человека

На 532 км трассы М5 в Нижнеломовском районе водитель автомобиля «Lada Granta» – мужчина 1981 года рождения погиб в ДТП с участием грузовика «МАЗ».

В Пензенском районе на 427 км трассы «Нижний Новгород — Саратов» при столкновении иномарок «Renault Logan» и «Skoda Rapid» несовместимые с жизнью травмы получила женщина 1969 года рождения. Она находилась на пассажирском сиденье в «Renault».

На подъезде к Кузнецку с восточной стороны не поделили дорогу «Hyundai Solaris» и «Honda Accord». Пассажирка автомобиля «Hyundai» – девочка 2012 года рождения от полученных в результате аварии травм скончалась в медицинском учреждении.

По фактам ДТП организованы проверки. Выясняются обстоятельства произошедшего.