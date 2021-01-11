В Пензенской области в новогодние каникулы произошло 40 пожаров — МЧС Происшествия

Пенза, 11 января 2021. PenzaNews. 40 пожаров, в результате которых четыре человека погибли, а еще трое получили травмы различной степени тяжести, зарегистрировано в Пензенской области в период с 1 по 10 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по региону.

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В нем отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число пожаров уменьшилось на 15%, количество погибших сократилось в 2,3 раза, пострадавших — увеличилось на 50%.

«В жилом секторе за прошедший период произошло 28 пожаров», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что именно с происшествиями в жилом секторе связаны все случаи гибели людей на пожарах в первую декаду нового года и травмирование одного человека.

Из сообщения следует, что основными причинами произошедших в Пензенской области пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, а также электрооборудования.