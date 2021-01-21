В Бессоновском районе микроавтобус с пассажирами попал в ДТП, никто не пострадал Происшествия

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Микроавтобус «Ford», в салоне которого находились 20 человек, и автомобиль «Mazda» столкнулись в Бессоновском районе Пензенской области.

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«По предварительным данным, 21 января в 8.05 на 4 км автодороги «Пенза — Лунино» произошло столкновение автобуса малого класса «Ford» под управлением мужчины 1977 года рождения и автомобиля «Mazda», за рулем которого был водитель 2001 года рождения. В салоне маршрутного транспортного средства находились 20 человек, среди которых двое несовершеннолетних», — сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции добавили, что в результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения.

«Пострадавших в данном ДТП нет», — сказали в ведомстве.