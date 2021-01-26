Зареченец на глазах у сотрудников супермаркета выпил неоплаченную бутылку спиртного Происшествия

Заречный, 26 января 2021. PenzaNews. Нетрезвый посетитель одного из супермаркетов, расположенных на территории Заречного Пензенской области, взял с витрины бутылку спиртного, выпил алкоголь на глазах у сотрудников торговой организации и вернул пустую тару на прилавок. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Камеры видеонаблюдения подтвердили публичное распитие спиртного», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в ответ на замечание продавца о необходимости оплатить товар посетитель магазина нанес работнику несколько ударов в область головы.

«Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства», — сказали в управлении.