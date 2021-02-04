Водитель автомобиля «Subaru», попавшего в ДТП на улице Антонова в Пензе, умер Происшествия

Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Водитель автомобиля «Subaru», попавшего в ДТП на улице Антонова в Пензе, скончался. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, 4 февраля около 13.00 на улице Антонова в Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Hyundai» под управлением водителя 1974 года рождения и автомашины «Subaru», за рулем которой находился мужчина 1953 года рождения. Водитель автомобиля «Subaru» скончался на месте», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что причина смерти мужчины будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

По факту дорожного происшествия организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.