Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа и пожара в здании на улице Калинина Происшествия

Пенза, 1 марта 2021. PenzaNews. Проверка по факту взрыва газа и пожара в здании на улице Калинина в Пензе организована прокуратурой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

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«По имеющимся данным, 28 февраля 2021 года в 14.55 в цехе по производству хлебобулочных изделий, находящемся в двухэтажном здании №118 по улице Калинина в Пензе, произошел взрыв газового баллона бытового назначения объемом 50 литров с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали шесть человек, среди них — четыре женщины, один мужчина и двухлетний ребенок, которые в настоящее время госпитализированы в ГБУЗ «Клиническая больница №5» с ожогами III степени», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению действующего законодательства, а при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования.

«Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», результаты расследования находятся на контроле прокуратуры области», — отмечается в тексте.