Начата проверка по факту гибели 7-летней девочки при пожаре в Кузнецке Происшествия

Кузнецк, 4 марта 2021. PenzaNews. Доследственная проверка начата по факту гибели 7-летней девочки при пожаре в доме на улице Белинского в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По предварительным данным, 4 марта 2021 года около 4.30 в доме по улице Белинского в Кузнецке, где проживала многодетная семья, произошло возгорание. Из горящего дома удалось выбраться всем членам семьи, кроме 7-летней девочки. После ликвидации открытого пламени ее тело обнаружено в жилой комнате», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, предположительно, смерть ребенка наступила в результате отравления угарным газом.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснили в СУ СКР.

В управлении отметили, что причина пожара устанавливается.