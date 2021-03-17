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По факту ДТП с участием автобуса «Москва — Пенза» возбуждено уголовное дело

09:32 | 17.03.2021 | Происшествия

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Рязань, 17 марта 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбуждено по факту опрокидывания рейсового автобуса «Москва — Пенза» на федеральной трассе М5 «Урал» в Рязанской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления МВД России.

По факту ДТП с участием автобуса «Москва — Пенза» возбуждено уголовное дело

Фото: 62.мвд.рф

«17 марта 2021 года в 1.30 на 226 км федеральной автодороги М5 «Урал», в Спасском районе Рязанской области водитель 1971 года рождения, управляя рейсовым автобусом «Setra», двигаясь со стороны города Москвы в направлении города Пензы, по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автобуса на проезжую часть. В момент ДТП в салоне транспортного средства находились 56 пассажиров и два водителя», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что за медицинской помощью обратились 18 человек, получивших травмы различной степени тяжести, из них пятеро госпитализированы.

«Следственной частью следственного управления УМВД России по Рязанской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении поясняется, что на месте аварии вводилось реверсивное движение.

«В настоящее время движение на федеральной трассе восстановлено в обычном режиме», — отмечается в тексте.

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