Число пострадавших в ДТП с автобусом «Москва — Пенза» увеличилось до 21 — УМВД Происшествия

Рязань, 17 марта 2021. PenzaNews. Число пострадавших в результате ДТП с рейсовым автобусом «Москва — Пенза» на федеральной трассе М5 «Урал» в Рязанской области увеличилось до 21 человека. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального управления МВД России.

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«На данный момент установлено, что в результате ДТП 21 человек получил травмы различной степени тяжести, из них шестеро госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что для расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», создана следственная группа.

«По результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 50-летний водитель, управлявший автобусом в момент ДТП, был трезв. В настоящий момент мужчина доставлен в следственную часть следственного управления УМВД для допроса», — поясняется в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что сотрудники полиции изучают показания пассажиров, назначена автотехническая экспертиза.