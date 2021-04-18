EN
20:48:16 Воскресенье, 18 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту гибели троих человек при пожаре в Никольском районе начата проверка

10:08 | 18.04.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 апреля 2021. PenzaNews. Доследственная проверка начата по факту гибели троих человек в результате пожара в одноэтажном двухквартирном срубовом доме на улице Ленинской в селе Серман Никольского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По факту гибели троих человек при пожаре в Никольском районе начата проверка

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в 24-м часу 17 апреля в двухквартирном доме по улице Ленинской в селе Серман Никольского района произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени в одной квартире были обнаружены тела женщины 1976 года рождения и мужчины 1958 года рождения, во второй — женщины 1942 года рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время следователи и сотрудники МЧС осматривают место происшествия.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в управлении.

Новости партнеров
Читайте также
Пенсионер из Пензы лишился более 1,6 млн. рублей, попавшись на уловку мошенника Более 30 человек тушили ночной пожар в частном секторе на Шуисте — МЧС
Денис Симонов из Пензы вышел в финал конкурса «Мастера гостеприимства» В Пензенской области за сутки подтверждено 94 случая заражения коронавирусом
В Пензе в связи установившейся сухой погодой введен режим повышенной готовности В Каменском районе водолазы обнаружили тело утонувшего рыбака
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама