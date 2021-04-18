По факту гибели троих человек при пожаре в Никольском районе начата проверка Происшествия

Пенза, 18 апреля 2021. PenzaNews. Доследственная проверка начата по факту гибели троих человек в результате пожара в одноэтажном двухквартирном срубовом доме на улице Ленинской в селе Серман Никольского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в 24-м часу 17 апреля в двухквартирном доме по улице Ленинской в селе Серман Никольского района произошло возгорание. После ликвидации открытого пламени в одной квартире были обнаружены тела женщины 1976 года рождения и мужчины 1958 года рождения, во второй — женщины 1942 года рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время следователи и сотрудники МЧС осматривают место происшествия.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в управлении.