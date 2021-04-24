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Олег Мельниченко выехал в Нижний Ломов

19:49 | 24.04.2021 | Происшествия

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Пенза, 24 апреля 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко выехал в город Нижний Ломов, где произошло отравление детей хлором. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

Олег Мельниченко выехал в Нижний Ломов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Олег Мельниченко выехал в Нижний Ломов, где от выброса хлора пострадали 20 детей. По оперативным данным, ЧП произошло в субботу, 24 апреля 2021 года, в бассейне «Волна», где занимались плаванием дети в возрасте от 10 до 14 лет. Погибших нет, все дети находятся в сознании, с легким головокружением и тошнотой», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что семеро пострадавших госпитализированы в Пензе, остальные — в Нижнем Ломове.

Ранее стало известно, что по факту случившегося прокуратура организовала проверку.

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