EN
08:36:55 Вторник, 11 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

После ДТП под Пензой, по уточненным данным, в больницы доставлены девять человек

23:45 | 10.05.2021 | Происшествия

Печать

Пенза, 10 мая 2021. PenzaNews. Девять человек — шестеро взрослых и трое детей — доставлены в больницы после ДТП с участием фуры и рейсового автобуса, произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области вечером в понедельник, 10 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

После ДТП под Пензой, по уточненным данным, в больницы доставлены девять человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время шестеро взрослых с повреждениями различной степени тяжести доставлены в клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина, трое детей госпитализированы в областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова», — уточняется в пресс-релизе.

В нем напоминается, что в результате аварии погибла девочка 2005 года рождения.

В тексте добавляется, что временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил врио министра здравоохранения региона Александру Никишину организовать оказание пострадавшим необходимой медицинской и психологической помощи.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что ДТП произошло на 652 км федеральной трассы М5 «Урал». По предварительным данным, водитель фуры «Renault» с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего транспортное средство столкнулось с рейсовым автобусом «Пенза — Кижеватово», который остановился для высадки пассажиров.

Первоначально сообщалось о том, что в аварии погиб один человек, еще восемь пострадали.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецке 11 мая пустят автобус до кладбища в «Зеленом шуме» В Пензенской области за сутки подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом
Полицейские изъяли из квартиры пензенца более 30 горшков с коноплей Юрий Ильин поздравил пензенцев с Днем Победы
В Пензенской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусом В Сердобском районе женщина лишилась 300 тыс. рублей при попытке заработать на бирже
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама