После ДТП под Пензой, по уточненным данным, в больницы доставлены девять человек Происшествия

Пенза, 10 мая 2021. PenzaNews. Девять человек — шестеро взрослых и трое детей — доставлены в больницы после ДТП с участием фуры и рейсового автобуса, произошедшего на федеральной трассе М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области вечером в понедельник, 10 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«В настоящее время шестеро взрослых с повреждениями различной степени тяжести доставлены в клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина, трое детей госпитализированы в областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова», — уточняется в пресс-релизе.

В нем напоминается, что в результате аварии погибла девочка 2005 года рождения.

В тексте добавляется, что временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко поручил врио министра здравоохранения региона Александру Никишину организовать оказание пострадавшим необходимой медицинской и психологической помощи.

Ранее в пресс-службе УМВД России по Пензенской области сообщили, что ДТП произошло на 652 км федеральной трассы М5 «Урал». По предварительным данным, водитель фуры «Renault» с полуприцепом не справился с управлением, в результате чего транспортное средство столкнулось с рейсовым автобусом «Пенза — Кижеватово», который остановился для высадки пассажиров.

Первоначально сообщалось о том, что в аварии погиб один человек, еще восемь пострадали.